Пожалуйста помогите!!!!Я конечно не по теме но всёравно.У нас в классе будет проход??ть конкурс на самый лучший бутер брод.Можно рецепт и картинку прошу,очень нужно заранее спасибо!!!!!
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Пожалуйста помогите!!!!Я конечно не по теме но всёравно.У нас в классе будет проход??ть конкурс на самый лучший бутер брод.Можно рецепт и картинку прошу,очень нужно заранее спасибо!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Рецепт: отрезать кусочек булки намазать маслом положить красную икру или колбасу но если колбасу тогда с майонезом
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