Пожалуйста помогите!!!!Я конечно не по теме но всёравно.У нас в классе будет проход??ть конкурс на самый лучший бутер брод.Можно рецепт и картинку прошу,очень нужно заранее спасибо!!!!!

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Пожалуйста помогите!!!!Я конечно не по теме но всёравно.У нас в классе будет проход??ть конкурс на самый лучший бутер брод.Можно рецепт и картинку прошу,очень нужно заранее спасибо!!!!!

Автор: Гость