Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности пом??гите А) антропоцентризм Б) гелеоцентризм В) гуманитаризм Г) гуманизм

Обществознание

Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности пом??гите А) антропоцентризм Б) гелеоцентризм В) гуманитаризм Г) гуманизм

Автор: Гость