Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности пом??гите А) антропоцентризм Б) гелеоцентризм В) гуманитаризм Г) гуманизм
Обществознание
Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности пом??гите А) антропоцентризм Б) гелеоцентризм В) гуманитаризм Г) гуманизм
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