Помогите решить четыре пятых составляет пять целых пять восьмых

Математика
Помогите решить четыре пятых составляет пять целых пять восьмых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/5 числа=5 5/8 4/5 числа =45/8 число = 45/8:4*5=225/32=7 1/32
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