Як обчислити відносну густину пропану і бутану за воднем

Химия
Як обчислити відносну густину пропану і бутану за воднем
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Пропан  C₃H₈      M(C₃H₈)=12x3+1x8=44г./моль    D(H₂)=M(C₃H₈)÷M(H₂)=44г./моль÷2г./моль=22 Плотность по водороду пропана равна 22. Бутан     C₄H₁₀       M(C₄H₁₀)=12х4+1х10=58г./моь D(H₂)=M(C₄H₁₀)÷M(H₂)=58г./моль÷2г./моль=29 Плотность по водороду бутана  равна 29
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