Прилетел, снигирь ,снег, грудку , земляника, сказала , твоя , ножка , спросил , листок , моя . Какие правила надо знать , чтобы правильно написать слова с пропущенными буквами ? выпиши эти слова в столбики , группируя их по пра...

Гость: Гость:

1 группа: глухая согласная .(ножка,грудку,снег) 2 группа :1 спряжение глаголы(прилетел ,сказала) 3 группа : глаголы 2 спряжения (спросил) безударная гласная,это 4 группа (снегирь ,земляника ,листок) 5 группа местоимения (твоя,моя) Надо знать правила : спряжения глаголов,местоимения, глухая согласная,безударная гласная ,что бы правильно написать слова с пропущенными буквами . Еще ,я хотела сказать,что у тебя слово СнЕгирь написано неправильно. Это слово пишется через букву Е ,запомни,это словарное слово