Кто из учащихся (А, Б, В, Г или Д ) прав в споре об образовании свободных зарядов в жи??кости ? А) атомы теряют валентные электроны. Образовавшиеся положительные ионы располагаются в узлах кристаллической решетки, а оторвавшие...

Физика

Кто из учащихся (А, Б, В, Г или Д ) прав в споре об образовании свободных зарядов в жи??кости ? А) атомы теряют валентные электроны. Образовавшиеся положительные ионы располагаются в узлах кристаллической решетки, а оторвавшиеся электроны становятся свободными носителями заряда Б) под внешним воздействием молекулы теряют электроны и превращаются в положительные ионы. Некоторые электроны соединятся с нейтральными молекулами, образуя отрицательные ионы. Образовавшиеся положительные, отрицательные ионы и свободные электроны становятся свободными носителями заряда В) некоторые молекулы распадаются на положительные и отрицательные ионы, некоторые становятся свободными носителями заряда Г) при нагревании металлов с их поверхности вылетают электроны. Эти электроны образуют облако свободных зарядов Д) под действием электрического тока происходит выделение вещества на электродах. СРОЧНО,ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!

Автор: Гость