Решить систему: Корень x + корень y=9 Корень x * корень y= 27
Алгебра
Решить систему: Корень x + корень y=9 Корень x * корень y= 27
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