Решите плиз уравнения срочно номер 10 а,б и номер 13 а,д

Математика
Решите плиз уравнения срочно номер 10 а,б и номер 13 а,д
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А где сам пример??!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Який підмет та присудок в реченни Ми з мамою гуляли на подвирї.
Ответить
Русский язык
Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пи...
Ответить
Алгебра
Плииззззз a-b/a+b a=-0,4 b=-0,1
Ответить
Физика
Кто из учащихся (А, Б, В, Г или Д ) прав в споре об образовании свободных зарядов в жи??кости ? А) атомы теряют валентные электроны. Образовавшие...
Ответить
Русский язык
Беспокойную сделайте морфемный и словообразовательный разбор помогите пожалу??ста
Ответить