Напишите сочинение моя любимая книга на уровне 7 класса, но не со слишком сложными словами, чтобы его можно было перевести на другие языки. даю 30 баллов

Русский язык
Напишите сочинение моя любимая книга на уровне 7 класса, но не со слишком сложными словами, чтобы его можно было перевести на другие языки. даю 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая книга по химии я каждый день читаю её и запоминаю формулы она мне очень нравится ещё я люблю книг по литературе там очень интересные произведения ч люблю читать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиз уравнения срочно номер 10 а,б и номер 13 а,д
Ответить
Українська мова
Який підмет та присудок в реченни Ми з мамою гуляли на подвирї.
Ответить
Русский язык
Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был оп??ясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пи...
Ответить
Алгебра
Плииззззз a-b/a+b a=-0,4 b=-0,1
Ответить
Физика
Кто из учащихся (А, Б, В, Г или Д ) прав в споре об образовании свободных зарядов в жи??кости ? А) атомы теряют валентные электроны. Образовавшие...
Ответить