Напишите сочинение моя любимая книга на уровне 7 класса, но не со слишком сложными словами, чтобы его можно было перевести на другие языки. даю 30 баллов
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Напишите сочинение моя любимая книга на уровне 7 класса, но не со слишком сложными словами, чтобы его можно было перевести на другие языки. даю 30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая книга по химии я каждый день читаю её и запоминаю формулы она мне очень нравится ещё я люблю книг по литературе там очень интересные произведения ч люблю читать
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