В каком году начало царствования петра 1

История
В каком году начало царствования петра 1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начало царствования Петра 1 Первого. С 1682 по 1696 гг
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