Сократить дробь помогите А)y2-16 Б)2a-4 3y+12 3(a-2)
Алгебра
Сократить дробь помогите А)y2-16 Б)2a-4 3y+12 3(a-2)
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