ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО!!! НАДО НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ ПО ЦИТАТЕ ЧЕЛОВЕК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ;ОН НЕ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕК И ПРОТИВОРЕЧИТ СВОЕЙ СУЩНОСТИ,ЕСЛИ ЖИВЕТ ОТШЕЛЬНИКОМ

Обществознание

ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО!!! НАДО НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ ПО ЦИТАТЕ ЧЕЛОВЕК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ;ОН НЕ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕК И ПРОТИВОРЕЧИТ СВОЕЙ СУЩНОСТИ,ЕСЛИ ЖИВЕТ ОТШЕЛЬНИКОМ

Автор: Гость