ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО!!! НАДО НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ ПО ЦИТАТЕ ЧЕЛОВЕК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ;ОН НЕ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕК И ПРОТИВОРЕЧИТ СВОЕЙ СУЩНОСТИ,ЕСЛИ ЖИВЕТ ОТШЕЛЬНИКОМ
Обществознание
ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО!!! НАДО НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ ПО ЦИТАТЕ ЧЕЛОВЕК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ;ОН НЕ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕК И ПРОТИВОРЕЧИТ СВОЕЙ СУЩНОСТИ,ЕСЛИ ЖИВЕТ ОТШЕЛЬНИКОМ
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