Высота правильной треугольной пирамиды равна корень из 3, а боковое ребро SB наклонено к плоскости основания под углом 45°. найдите длину ребра основания
Геометрия
Высота правильной треугольной пирамиды равна корень из 3, а боковое ребро SB наклонено к плоскости основания под углом 45°. найдите длину ребра основания
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи падеж имен прилагательных Над необьятной Русью С озёрами на дне Загоготали гуси В зелёной вышине
Математика
Привезли в парк цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков ноготков.в каждом ящике было одинаковое количество растений. Фиалок привезли на 24 бол...
Информатика
Переведите данные числа в десятичную системы счисления двоичная 1111010 двоичная 1001,101 восьмеричная 54,2 шестнадцатеричная В3,2