872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .С??олько км прошёл поезд до места назначения.
Математика
872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .С??олько км прошёл поезд до места назначения.
Ответ(ы):
Гость:
4*60+3*65=435 км, как то так
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