872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .С??олько км прошёл поезд до места назначения.

Математика

872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .С??олько км прошёл поезд до места назначения.

Автор: Гость