Составь и напиши предложения с вопросительными словами (Сколько? Где? Как? Зачем? Когда?) по рисунку (Мальчик держит в одной руке зубную щетку, а другой рукой берет зубную пасту)

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Составь и напиши предложения с вопросительными словами (Сколько? Где? Как? Зачем? Когда?) по рисунку (Мальчик держит в одной руке зубную щетку, а другой рукой берет зубную пасту)

Автор: Гость