Составь и напиши предложения с вопросительными словами (Сколько? Где? Как? Зачем? Когда?) по рисунку (Мальчик держит в одной руке зубную щетку, а другой рукой берет зубную пасту)
Русский язык
Составь и напиши предложения с вопросительными словами (Сколько? Где? Как? Зачем? Когда?) по рисунку (Мальчик держит в одной руке зубную щетку, а другой рукой берет зубную пасту)
Ответ(ы):
Гость:
Где вы отдыхали этим летом? Какой ваш самый любимый фильм? Сколько книг вы прочитали в этом году?
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