Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор сложноподчиненных пр??дложений. Порядок разбора 1)Грамматические основы 2) подписать все части речи 3)определить вид по цели высказывания(повеств,вопр,побуд) 4)эмо...

Русский язык

Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор сложноподчиненных пр??дложений. Порядок разбора 1)Грамматические основы 2) подписать все части речи 3)определить вид по цели высказывания(повеств,вопр,побуд) 4)эмоциональная окраска 5)определить вид Подчинительной связи 6) разобрать каждую часть сложного предложения как простое предложение 1)день пройдет хорошо , если учитывать , что это был первый день сезона 2) из окна вагона было видно, как гусь сел на снег и снова взлетел, когда собака добежала до него 3) вершины гор порозовели , когда блеснули первые лучи солнца

Автор: Гость