Что такое атом в химическом составе ?
Химия
Что такое атом в химическом составе ?
Ответ(ы):
Гость:
Атом состоит из положительно заряженного ядра, электронов, протонов и нейтронов. Атом в химическом составе веществ может выступать, как окислитель или, как восстановитель.
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