Что такое атом в химическом составе ?

Химия
Что такое атом в химическом составе ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Атом состоит из положительно заряженного ядра, электронов, протонов и нейтронов. Атом в химическом составе веществ может выступать, как окислитель или, как восстановитель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(8) Чудно в лесу, как у Лукоморья. (9) У реки кто-то засмеялся, да так задорно и громко, что заставил меня остановиться, прислушаться. (10) Денис...
Ответить
Физика
Если бы не было силы трения человек мог бы за что нибудь ухватиться??? Срочно надо
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор сложноподчиненных пр??дложений. Порядок разбора 1)Грамматические основы 2) подписа...
Ответить
Математика
872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .С??олько км прошёл поезд до места назначения.
Ответить
Русский язык
Меня похваляют дома и в школе сочинение
Ответить