Лист Марку Твену про сучасних дітей
Литература
Лист Марку Твену про сучасних дітей
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Дорогий Марк Твен Усучасному світі діти більше проводять часу за компютером та іншими приладами і забувають про те як колись діти не мали різних телефонів та гаджетів і просто грались на вулиці. Після школи діти приходили додому та швидко робили домашнє завдання щоб скоріше піти на вулицю та пограти з друзями в футбол чи інші ігри.
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