Как вы понимаете значене слова дом?

Литература
Как вы понимаете значене слова дом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здание в котором живут люди.
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