Подумай, что объединяет слова каждой группы. Устно дополни каждую группу слов тре??я своими примерами. 1) продавец, лиса, жаворонок, ребёнок, шмель, жираф 2) книга, роза, берёза, иней, автобус, камень

Русский язык
Подумай, что объединяет слова каждой группы. Устно дополни каждую группу слов тре??я своими примерами. 1) продавец, лиса, жаворонок, ребёнок, шмель, жираф 2) книга, роза, берёза, иней, автобус, камень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Живые  2)Не живые  Ибо других совпадений я не вижу 
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