В одной коробке в два раза больше конфет, чем в другой , а в двух коробках 36 конфет . сколько конфет в первой коробке?

Математика

В одной коробке в два раза больше конфет, чем в другой , а в двух коробках 36 конфет . сколько конфет в первой коробке?

Автор: Гость