В одной коробке в два раза больше конфет, чем в другой , а в двух коробках 36 конфет . сколько конфет в первой коробке?
Математика
В одной коробке в два раза больше конфет, чем в другой , а в двух коробках 36 конфет . сколько конфет в первой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 конфет. 36:2=18. 18 конфет в двух коробках
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