В одном бочонке 24 л кваса , а в другом--в 2 раза меньше . Весь квас разлили в бидоны , по 4 л в каждый . Сколько бидонов заняли квасом ?

Математика

В одном бочонке 24 л кваса , а в другом--в 2 раза меньше . Весь квас разлили в бидоны , по 4 л в каждый . Сколько бидонов заняли квасом ?

Автор: Гость