В одном бочонке 24 л кваса , а в другом--в 2 раза меньше . Весь квас разлили в бидоны , по 4 л в каждый . Сколько бидонов заняли квасом ?

Математика
В одном бочонке 24 л кваса , а в другом--в 2 раза меньше . Весь квас разлили в бидоны , по 4 л в каждый . Сколько бидонов заняли квасом ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:2=12 л кваса во втором бочонке. 24+12=36 л кваса в двух бочонках. 36:4=9 бидонов заняли квасом. Или выражением (24:2+24):4=9 бидонов
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