Рыболов на вопрос:какова масса пойманной рыбы ответил:масса хвоста-1кг,мосса голо??ы составляет столько,сколько хвост и половина туловища,а масса туловища столько,сколько голова и хвост вместе.Сколько весит рыба?
Математика
Рыболов на вопрос:какова масса пойманной рыбы ответил:масса хвоста-1кг,мосса голо??ы составляет столько,сколько хвост и половина туловища,а масса туловища столько,сколько голова и хвост вместе.Сколько весит рыба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвост-1кг голова-1кг+х(половина туловища) 2х(туловище)=1+1+х 2х=2+х х=2 Поэтому вся рыба: 1(хвост)+1+2(голова)+1+1+2(туловище)=8(кг) ответ:8
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