Рыболов на вопрос:какова масса пойманной рыбы ответил:масса хвоста-1кг,мосса голо??ы составляет столько,сколько хвост и половина туловища,а масса туловища столько,сколько голова и хвост вместе.Сколько весит рыба?

Математика

Рыболов на вопрос:какова масса пойманной рыбы ответил:масса хвоста-1кг,мосса голо??ы составляет столько,сколько хвост и половина туловища,а масса туловища столько,сколько голова и хвост вместе.Сколько весит рыба?

Автор: Гость