1,2,3,4,5.....................................................................

Гость: Гость:

1. Если KP=4PM, то пусть PM=x, тогда KP=4x, а значит KM=20см=4x+x=5x, тогда х=20см:5=4см=PM=>PK=4см*4=16см. Ответ: PK=16см. 2. Т.к. <KHM=93 градуса, а <OHK=60 градусов, то <OHM=93-60=33 градуса. Ответ: <OHM=33градуса. 3. Т.к. BC>AB на 4 см, то пусть AB=x, тогда BC=x+4см, тогда AC=20см=x+x+4см=>2x=16см=>x=8см=AB, значит BC=8см+4см=12см. Ответ: BC=12 см. 4. Т.к. <AOC-развернутый, то он равен 180-и градусам. Т.к. <COB в 8 раз больше угла <AOB, то пусть AOB=x, тогда BOC=8x, значит x+8x=9x=180градусов, из этого следует, что x=180:9=20градусов=<AOB. Ответ: <AOB=20градусов. 5. Т.к. <AOD - развернутый, то он равен 180-и градусам. Т.к. <ABC=<CBD, то <ABC=<CBD=180:2=90 градусов. Тогда если BM - биссектриса, то <ABM=<MBC=90:2=45градусов. Ответ: <ABM=45градусов. 6. Если 1-ый угол это х, то 2-ой угол это х+40. 180градусов (т.к. угол развернутый) = х+х+40=2х+40, тогда 2х=140, тогда х=70 Ответ: 70 градусов.