Подчеркнуть орфограммы, которые не требовали проверки. 1)Содержи тетрадь в чисто??е. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужим умом век не прожить. 5) Шептал ему под нос,да не возьмёт в разум. 6) В каком на...
Русский язык
Подчеркнуть орфограммы, которые не требовали проверки. 1)Содержи тетрадь в чисто??е. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужим умом век не прожить. 5) Шептал ему под нос,да не возьмёт в разум. 6) В каком народе живёшь,того и обычая держись. 7) Чужого не желай,а своего не теряй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Содержи тетрадь в чистоте. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужим умом век не прожить. 5) Шептал ему под нос,да не возьмёт в разум. 6) В каком народе живёшь,того и обычая держись. 7) Чужого не желай,а своего не теряй. Жи-ши, ча, ща, чу, щу
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