Подчеркнуть орфограммы, которые не требовали проверки. 1)Содержи тетрадь в чисто??е. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужим умом век не прожить. 5) Шептал ему под нос,да не возьмёт в разум. 6) В каком на...

Русский язык

Подчеркнуть орфограммы, которые не требовали проверки. 1)Содержи тетрадь в чисто??е. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужим умом век не прожить. 5) Шептал ему под нос,да не возьмёт в разум. 6) В каком народе живёшь,того и обычая держись. 7) Чужого не желай,а своего не теряй.

Автор: Гость