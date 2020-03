Помогите пожалуйста с английским.!!!!!! хххххееелллпппп 2. Заполните пропуски модальными глаголами переведите предложения на русский язык. 1. You …to write more often to your mother. 2. I …speak English. 3. He …be at home now. ...

Английский язык

Помогите пожалуйста с английским.!!!!!! хххххееелллпппп 2. Заполните пропуски модальными глаголами переведите предложения на русский язык. 1. You …to write more often to your mother. 2. I …speak English. 3. He …be at home now. 4. You …study in order to have a profession. 5. …I have another cup of tea? 6. I …run fast. 7. …I ask you a question? 8. He …work systematically if he wants to know French well. 9. … you swim the butterfly stroke? 10. … you like more coffee? 3. Перепишите предложения в прошедшем времени, обращая внимание на согласование времён, и переведите на русский язык. 1. I know that Petrov lives in Kiev. 2. She says that her best friend is a doctor. 3. We do not know where our friends have gone. 4. I know that you have been ill. 5. He says he will send us a letter. 6. He says he is staying at the hotel. 7. He says he works at the University. 8. He says he has already finished the work. 9. She says he is writing a play. 10. They say that they live in Kiev.

Автор: Гость