Помогите пожалуйста 3 задачу!!!) Заранее спасибо
Физика
Помогите пожалуйста 3 задачу!!!) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=1/R+1/R+1/R R=1/30+1/30+3/30=5/30. R=30/5=6 I'm I=U/R U=6/6 =1A Все))
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