Звукобуквений аналіз слова розіллється
Українська мова
Звукобуквений аналіз слова розіллється
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ р о з' і л: е т' с' а] - 11 букв, 9 звуків; звукова схема - • = • : • = = •
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте стихотворение "Портрет" Заболоцкий.Объясните,как вы понимаете его смы??л.Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души из...
Математика
На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей-42 книги. Сколько книг на второй полке?
Геометрия
К окружности с центром о проведена касательная ар(р-точка касания. найдите площад?? треугольника аор если <оар=30 радиус окружности равин 4