Расстояние от А то В 110 км.На весь путь из пункта А в пункт В автомобиль 1 2/3 ч а на об??атный путь на 10 ми нут больше.Определите скорость автомобиля в каждом напрвлении

Гость: Гость:

Скорость = расстояние разделить на время, значит: 1. 110 : 5/3 = (110*3)/5 = 330/5 =66(км/ч) скорость из пункта А в пункт В 2. 10 минут = 1/6 часа, значит время потраченное на путь из В в А = = 5/3+1/6 = (2*5 +1)/6 = 11/6 (ч) 3. 110: 11/6 = (110*6)/11 = 660/11 = 60 ( км/ч) скорость из пункта В в пункт А