Назовите последцтвия и меры безопасности при цунами

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Последствия цунами Разрушительная сила цунами зависит от скорости волны, направления ее движения по отношению к берегу, контура береговой линии, рельефа берега, берегового склона и шельфа. Наибольшему воздействию цунами подвержены равнинные побережья. Хотя при подходе к пологому берегу его ударное воздействие уменьшается, зона затопления очень велика. Основные поражающие факторы цунами — ударное воздействие волны, размывание и наводнения. Цунами, имея большую скорость, высокую плотность вещества и огромную массу, обладают колоссальным разрушительным эффектом. Набегая на препятствие, волна обрушивает на него всю свою энергию, поднимаясь над ним громадной стеной, давит, разрушает и уничтожает его. Цунами могут вызывать массовое поражение людей, разрушают здания и другие сооружения, забрасывают на значительные расстояния от берега тяжелые объекты, в том числе и океанские суда, переворачивают железнодорожные составы, сносят жилища, сдвигают дома, разрушают скалы, а иногда бетонные основания маяков. Даже слабые цунами повреждают суда, портовые сооружения и оборудование. Значительные повреждения вызывают также плавающие предметы (включая мелкие суда и автомобили) и обломки, которые становятся опасными таранными предметами. Особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся в вершинах заливов и бухт, широко открытых океану и клинообразно сужающихся в сторону суши. Опасное воздействие на людей, здания и сооружения оказывает и воздушная волна, которую водная масса несет перед собой. Она выламывает окна, двери, сносит крыши и дома. Воздействие воздушной волны на людей в определенной степени подобно воздействию взрывной ударной волны. Вторичными последствиями разрушительных воздействий цунами могут быть пожары, возникающие в результате повреждений нефтехранилищ, пожароопасных предприятий, морских судов. Разрушение химически и радиационно опасных объектов, а также коммунальных систем может вызвать на обширных территориях химическое, радиационное или другое загрязнение. Вторичные последствия цунами по тяжести и размерам ущерба могут во много раз превосходить его прямые последствия. Вдали от побережья действие цунами не опасно. Поэтому суда, успевшие покинуть гавань и отойти достаточно далеко от берега (не менее чем на 6—8 км), воздействию разрушительной волны не подвергаются. Однако корабли, находящиеся в океане над эпицентром подводного землетрясения, вызывающего цунами, могут испытать моретрясение. Подводные сейсмические толчки через толщу воды передаются на корпус судна в виде серии сотрясений. При сильном моретрясении могут быть выведены из строя двигатели, рулевое управление, некоторые приборы и оборудование, может быть сбита с ног команда. В районах, где существует постоянная угроза цунами, заблаговременно принимают меры, способствующие некоторому уменьшению ущерба от них. К таким мерам можно отнести: - прогноз цунами; - непрерывное наблюдение за возникновением и распространением цунами; - оповещение населения об угрозе цунами; - организацию эвакуации населения; - планомерный перенос в безопасные места существующих жилых, производственных и культурно-бытовых строений; - защиту с помощью специальных гидротехнических сооружений важных и неподдающихся переносу строений и других объектов; - заблаговременную подготовку маршрутов следования и специальных мест (площадок) на возвышенностях для размещения населения во время цунами; - строительство у входа в бухты волноломов, а на вершине бухт — береговых дамб и других защитных гидротехнических сооружений, посадку на цунамиопасных побережьях деревьев, по возможности сосновых рощ.