7. Представьте в виде квадрата двучлена выражение 9+12х+4х2

Алгебра
7. Представьте в виде квадрата двучлена выражение 9+12х+4х2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+2x)^2=9+12x+4x^2 - формула квадрата суммы
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