Упростите выражение (5-6): 5. 3а(а-b)+b(2a-b) 6. 3c(c-2)-(c-2)2
Алгебра
Упростите выражение (5-6): 5. 3а(а-b)+b(2a-b) 6. 3c(c-2)-(c-2)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. 3a²-3ab+2ab-b²=3a²-ab-b² 6. 3c²-6c-2c-4=3c²-8c-4
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