Прочитайте стихотворение "Портрет" Заболоцкий.Объясните,как вы понимаете его смы??л.Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, Едва за...
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Прочитайте стихотворение "Портрет" Заболоцкий.Объясните,как вы понимаете его смы??л.Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, Едва закутана в атлас, С портрета Рокотова снова Смотрела Струйская на нас? Ее глаза - как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза - как два обмана, Покрытых мглою неудач. Соединенье двух загадок, Полувосторг, полуиспуг, Безумной нежности припадок, Предвосхищенье смертных мук. Когда потемки наступают И приближается гроза, Со дна души моей мерцают Её прекрасные глаза. Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это стих посвещён женщине(её портрету),к которой автор видимо бы не равнодушен. Он очень подробно описывает улыбку,глаза(что намекает на то что,он рассматривал её с любовью)
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