Запишите вформе диалога мальчиков расставляя пропущеные знаки припенания Алеша,почему ты назвал меня невеж_й?Конечно,ты невежа:не смог найти на карте наш город.А ты Алеша пкрепутал слова "невежа" и "невежда". Почему?Потому что...
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Запишите вформе диалога мальчиков расставляя пропущеные знаки припенания Алеша,почему ты назвал меня невеж_й?Конечно,ты невежа:не смог найти на карте наш город.А ты Алеша пкрепутал слова "невежа" и "невежда". Почему?Потому что невеж_й называют грубого человека,а невежда-это необразованный,несведущий человек,неуч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Алеша,почему ты назвал меня невежей? -Конечно,ты невежа:не смог найти на карте наш город. -А ты Алеша перепутал слова "невежа" и "невежда". -Почему? -Потому что невежей называют грубого человека,а невежда-это необразованный,несведущий человек,неуч.
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