Отчего не зависит Архимедова сила? Помогите плиз!

Физика
Отчего не зависит Архимедова сила? Помогите плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон архимеда: Тело вопертое в воду Не теряет веса с роду Оно прётся от туды С силой выпертой воды Иными словами: Сила архимеда зависит от обьема тела, плотности жидкости, от массы планеты, на которой это происходит
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