Отчего не зависит Архимедова сила? Помогите плиз!
Физика
Отчего не зависит Архимедова сила? Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон архимеда: Тело вопертое в воду Не теряет веса с роду Оно прётся от туды С силой выпертой воды Иными словами: Сила архимеда зависит от обьема тела, плотности жидкости, от массы планеты, на которой это происходит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Прочитайте стихотворение "Портрет" Заболоцкий.Объясните,как вы понимаете его смы??л.Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души из...
Математика
На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей-42 книги. Сколько книг на второй полке?