Представьте в виде многочлена (2-4): 2. -4х3(х2 -3х+2) 3. (1-х)(2у+х) 4. (5с-4)2
Алгебра
Представьте в виде многочлена (2-4): 2. -4х3(х2 -3х+2) 3. (1-х)(2у+х) 4. (5с-4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) - 4x^3( x^2 - 3x + 2) = - 4x^5 + 12x^4 - 8x^3 3) ( 1 - x)(2y + x) = 2y + x - 2xy - x^2 = - x^2 - 2xy + x + 2y 4) (5c - 4)^2 = 25c^2 - 40c + 16
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