Укажите регион мира, где в конце 20-начале 21 века происходили вооруженные конфликт??? варианты- ближний восток, Индонезия, Иран, Индокитайское гос-во
История
Укажите регион мира, где в конце 20-начале 21 века происходили вооруженные конфликт??? варианты- ближний восток, Индонезия, Иран, Индокитайское гос-во
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иран, так как там воевала США
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