Укажите регион мира, где в конце 20-начале 21 века происходили вооруженные конфликт??? варианты- ближний восток, Индонезия, Иран, Индокитайское гос-во

История

Укажите регион мира, где в конце 20-начале 21 века происходили вооруженные конфликт??? варианты- ближний восток, Индонезия, Иран, Индокитайское гос-во

Автор: Гость