Сколько в скелете человека костей

Биология
Сколько в скелете человека костей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скелете человека 270 костей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Даю корону!! помогите пожалуйста!!! 13 !!!
Ответить
Русский язык
Пооомогитее оооочень срочноо
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть орфограммы, которые не требовали проверки. 1)Содержи тетрадь в чисто??е. 2) Век живи, век учись. 3) Ты шестой-у ворот постой. 4) Чужи...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским.!!!!!! хххххееелллпппп 2. Заполните пропуски модальными глаголами переведите предложения на русский язык. 1. You ...
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста 3 задачу!!!) Заранее спасибо
Ответить