Сколько в скелете человека костей
Биология
Сколько в скелете человека костей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скелете человека 270 костей
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