Пооомогитее оооочень срочноо

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Пооомогитее оооочень срочноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса-лисий, заяц-заячий, медведь-медвежий, барсук - барсучий, собака-собачий, овца-овечий, белка-белечий
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