Рассчитать стоимость электрической энергии за 2 суток. 1) Цена 1кВт*ч= ??? 2) Количество электроэнергии за 2 суток= ??? 3)Стоимость электроэнергии за 2 суток= ??? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ НАПИШИТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ)

Физика

Рассчитать стоимость электрической энергии за 2 суток. 1) Цена 1кВт*ч= ??? 2) Количество электроэнергии за 2 суток= ??? 3)Стоимость электроэнергии за 2 суток= ??? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ НАПИШИТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ)

Автор: Гость