Рассчитать стоимость электрической энергии за 2 суток. 1) Цена 1кВт*ч= ??? 2) Количество электроэнергии за 2 суток= ??? 3)Стоимость электроэнергии за 2 суток= ??? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ НАПИШИТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ)
Физика
Рассчитать стоимость электрической энергии за 2 суток. 1) Цена 1кВт*ч= ??? 2) Количество электроэнергии за 2 суток= ??? 3)Стоимость электроэнергии за 2 суток= ??? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ НАПИШИТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена 1 КВт/ч=42 коп=0,42 руб, количество электроэнергии за 2 суток по счетчику 10 кВт, стоимость электроэнергии за 2 суток 0,42*10=4,2 руб=4 руб 20 коп
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