В каком направлении от Москвы находятся Смоленск , Минск , Киев , Казань
География
В каком направлении от Москвы находятся Смоленск , Минск , Киев , Казань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От Москвы: Смоленск сори,не знаю Минск на Юго-западе Киев на Юге Казань на Северо-востоке
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