В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.

Русский язык
В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не отбор дисков а выбор дисков
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