В одномерном массиве А(10) вычислить ПРОИЗВЕДЕНИЕ отрицательных элементов.
Информатика
В одномерном массиве А(10) вычислить ПРОИЗВЕДЕНИЕ отрицательных элементов.
Ответ(ы):
Гость:
#include <iostream> int main() { int A[10], op=1; for(int i=0; i<10; i++) { cin >> A[i]; if (A[i]<0) op*=A[i]; } }
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