В однородном электрическом поле с напряженностью 50 Н/Кл находится в равновесии капля воды, заряд которой 2 * 10^-8 Кл. Определите массу капли .
Физика
В однородном электрическом поле с напряженностью 50 Н/Кл находится в равновесии капля воды, заряд которой 2 * 10^-8 Кл. Определите массу капли .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каплю, находящуюся в равновесии в однородном эл. поле, действует кулоновская сила и сила тяжести. Их равнодействующая равна (равновесие, ускорение равно 0) =0 След-но, эти силы равны по модулю: mg=Eq m= Eq/g m= 50*2*10^-8/10=10*10^-8 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Литература