В однородном электрическом поле с напряженностью 50 Н/Кл находится в равновесии капля воды, заряд которой 2 * 10^-8 Кл. Определите массу капли .

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На каплю, находящуюся в равновесии в однородном эл. поле, действует кулоновская сила и сила тяжести. Их равнодействующая равна (равновесие, ускорение равно 0) =0 След-но, эти силы равны по модулю: mg=Eq m= Eq/g m= 50*2*10^-8/10=10*10^-8 кг