В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,в другую -2 таких же ящика.В первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше, чем во вторую.Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую?Сделай рисунок и реши задачу.

Математика
В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,в другую -2 таких же ящика.В первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше, чем во вторую.Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую?Сделай рисунок и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-количество в одном ящике  Составим уравнение: 5x-2x=24 3x=24 x=8 8*5=40(кг)-привезли в первую столовую 8*2=16(кг)-привезли во вторую столовую Ответ: 40 кг и 16 кг.
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