В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,в другую -2 таких же ящика.В первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше, чем во вторую.Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую?Сделай рисунок и реши задачу.

Математика

В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,в другую -2 таких же ящика.В первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше, чем во вторую.Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую?Сделай рисунок и реши задачу.

Автор: Гость