В окружности с центром О проведена хорда АВ , угол АОВ =140°. Найдите угол АВО .
Геометрия
В окружности с центром О проведена хорда АВ , угол АОВ =140°. Найдите угол АВО .
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По формуле Сегмента.
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