В оксиде калия и оксиде азота (I) химическая связь между атомами соответственно 1) ионная и ковалентная не полярная 2) металлическая и ионная 3) ионная и ковалентная полярная 4) ковалентная не полярная ионная
Химия
В оксиде калия и оксиде азота (I) химическая связь между атомами соответственно 1) ионная и ковалентная не полярная 2) металлическая и ионная 3) ионная и ковалентная полярная 4) ковалентная не полярная ионная
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K2O и N2OСвязь: ионная и ковалентная полярная
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