В.П.Канакина Русский язык, рабочаяя тетрадь, стр.17 Помоги коту и собачке собрать скороговорки из слогов мы ма лу лом ма Ми ла мы ша Сши Са ла ша Са пку ше ?

Русский язык

В.П.Канакина Русский язык, рабочаяя тетрадь, стр.17 Помоги коту и собачке собрать скороговорки из слогов мы ма лу лом ма Ми ла мы ша Сши Са ла ша Са пку ше ?

Автор: Гость