В.П.Канакина Русский язык, рабочаяя тетрадь, стр.17 Помоги коту и собачке собрать скороговорки из слогов мы ма лу лом ма Ми ла мы ша Сши Са ла ша Са пку ше ?

Русский язык
В.П.Канакина Русский язык, рабочаяя тетрадь, стр.17 Помоги коту и собачке собрать скороговорки из слогов мы ма лу лом ма Ми ла мы ша Сши Са ла ша Са пку ше ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Милу мама мыла мылом Сшила Саша шапку Саше
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