Как сделать так чтобы я тебя ненавижу или другие дети своим родителям

Обществознание
Как сделать так чтобы я тебя ненавижу или другие дети своим родителям
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Гость:
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