На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?

Математика
На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
120+210=330 (снимков)- всего 330:3= 110 (снимков)- поместили в каждом из залов Ответ: 110 снимков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площ...
Ответить
Русский язык
Мы сошли с дорожки и стали рассматривать загадочное вещество по которому бегали муравьи. Помогите сделать синтаксический разбор предложения!
Ответить
Биология
Каково происхождение и строение плодов?
Ответить
Математика
Записать обыкновенную дробь в виде десятичной.вычислить:36.63+9 3/4-6 9/10
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста №105 задание 2-ое
Ответить