На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?

Математика

На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?

Автор: Гость