На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?
Математика
На фотовыставке 120 цветных и 210чёрно-белых снимков разместили поровну в трёх залах. Сколько. снимков поместили в каждом из залов?
Ответ(ы):
Гость:
120+210=330 (снимков)- всего 330:3= 110 (снимков)- поместили в каждом из залов Ответ: 110 снимков
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